В Киеве за выходные было выявлено более 60 пьяных водителей

"За 5-6 декабря оформлено 67 административных протоколов за ст.130 КУоАП (управление транспортным средством в состоянии опьянения - ред.)", - сказали в пресс-службе.

Как сообщалось, в столичном бульваре Кольцова, нетрезвый водитель, убегая от полицейских, вызвал ДТП со служебным автомобилем.

Напомним, в Киеве за выходные произошло 220 дорожно-транспортных происшествий.