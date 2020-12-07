В Киеве за выходные было выявлено более 60 пьяных водителей
Киев • УНН
КИЕВ. 7 декабря. УНН. В Киеве за выходные было составлено 67 административных протоколов за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Об этом корреспонденту УНН сообщили в пресс-службе патрульной полиции Киева.
"За 5-6 декабря оформлено 67 административных протоколов за ст.130 КУоАП (управление транспортным средством в состоянии опьянения - ред.)", - сказали в пресс-службе.
Как сообщалось, в столичном бульваре Кольцова, нетрезвый водитель, убегая от полицейских, вызвал ДТП со служебным автомобилем.
Напомним, в Киеве за выходные произошло 220 дорожно-транспортных происшествий.