У Києві за неділю сталося 14 ДТП з постраждалими

Так, у ДТП травмувалося 12 дорослих та двоє дітей, з них 8 дорослих та обох дітей було госпіталізовано.

Загалом бригади "швидкої" протягом неділі здійснили 1097 виїздів на екстрені виклики та надали допомогу, зокрема, 163 дорослим та 28 дітям, які травмувалися.

Нагадаємо, у столиці за вихідні сталося 150 ДТП.