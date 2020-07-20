У Києві за неділю сталося 14 ДТП з постраждалими
Київ • УНН
КИЇВ. 20 липня. УНН. У столиці протягом лише неділі, 19 липня, медики "швидкої" виїздили на 14 ДТП з постраждалими. Про це УНН повідомляє з посиланням на інформацію Центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Києва.
Так, у ДТП травмувалося 12 дорослих та двоє дітей, з них 8 дорослих та обох дітей було госпіталізовано.
Загалом бригади "швидкої" протягом неділі здійснили 1097 виїздів на екстрені виклики та надали допомогу, зокрема, 163 дорослим та 28 дітям, які травмувалися.
Нагадаємо, у столиці за вихідні сталося 150 ДТП.