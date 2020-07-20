В Киеве за воскресенье произошло 14 ДТП с пострадавшими
Киев • УНН
КИЕВ. 20 июля. УНН. В столице в течение только лишь воскресенья, 19 июля, медики скорой выезжали на 14 ДТП с пострадавшими. Об этом УНН сообщает со ссылкой на информацию Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Киева.
Так, в ДТП травмировались 12 взрослых и двое детей, из них 8 взрослых и двух детей госпитализировали.
Всего бригады "скорой" в течение воскресенья осуществили 1097 выездов на экстренные вызовы и оказали помощь, в частности, 163 взрослым и 28 детям, которые были травмированы.
Напомним, в столице за выходные произошло 150 ДТП.