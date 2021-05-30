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У Києві за минулу добу виявили майже 100 нових випадків COVID-19, померло 7 осіб

Київ • УНН

 • 14640 перегляди

КИЇВ. 30 травня. УНН. У Києві виявили за минулу добу 96 хворих на коронавірус. Померли 7 людей. Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко, передає УНН.

У Києві за минулу добу виявили майже 100 нових випадків COVID-19, померло 7 осіб

Цитата: 

"96 підтверджених випадків захворювання на коронавірус за добу в столиці. Померли 7 людей. Усього за період пандемії в місті 5083 летальних випадки від вірусу. А підтверджених випадків захворювання на сьогодні – 206 374", – повідомив Віталій Кличко.

Деталі

Так, захворіли 49 жінок віком від 20 до 87 років та 44 чоловіки віком від 21 до 82 років. А також одна дівчинка віком два роки і двоє хлопчиків 6 та 16 років.

До лікарень столиці госпіталізували 35 хворих на коронавірус, а також 73 пацієнти з підозрою на COVID-19 та пневмоніями.

Одужали минулої доби 2450 людей. Загалом коронавірус подолали 166 038 мешканців столиці.

"Найбільше випадків захворювання виявили в Дарницькому районі – 36, у Солом’янському – 15, у Святошинському і Голосіївському районах – по 10 випадків", – зазначив Віталій Кличко.

Доповнення 

В Україні зафіксовано вже 2,201 млн випадків коронавірусної хвороби COVID-19, приріст за добу, 29 травня, — майже 1,7 тис.

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