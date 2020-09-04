У Києві за два тижні збільшилася кількість хворих на COVID-19 серед медиків
Київ • УНН
КИЇВ. 4 вересня. УНН. У Києві протягом останніх двох тижнів збільшилася кількість хворих на COVID-19 серед медиків. Усього за час пандемії на коронавірус захворіли 948 медичних працівників. Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко під час брифінгу, передає УНН.
"Протягом останніх двох тижнів збільшилася кількість хворих (на COVID-19 - ред.) серед медиків. Загалом за час пандемії на COVID-19 захворіли 948 медичних працівників. Переважна більшість із них підхопили вірус, виконуючи професійні обов'язки. На сьогодні в стаціонарах лікується 33 медики, одужало 772", - розповів Кличко.
За його словами, збільшення кількості хворих серед медичного персоналу пояснюється і зростанням захворюваності в столиці.
"Зокрема, збільшенням кількості госпіталізованих. Тому, коли нехтуєте правилами безпеки, думайте і про те, чи буде кому вас рятувати і лікувати!", - зазначив Кличко.
Нагадаємо, за минулу добу у Києві коронавірусну хворобу COVID-19 виявили у 319 людей. Всього у місті 14 477 підтверджених випадків захворювання.