В Киеве за две недели увеличилось количество больных COVID-19 среди медиков
Киев • УНН
КИЕВ. 4 сентября. УНН. В Киеве в течение последних двух недель увеличилось количество больных COVID-19 среди медиков. Всего за время пандемии коронавирусом заболели 948 медицинских работников. Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко во время брифинга, передает УНН.
"В течение последних двух недель увеличилось количество больных (COVID-19 - ред.) среди медиков. Всего за время пандемии COVID-19 заболели 948 медицинских работников. Подавляющее большинство из них подхватили вирус, выполняя профессиональные обязанности. На сегодня в стационарах лечится 33 медика, выздоровели 772", - рассказал Кличко.
По его словам, увеличение количества больных среди медицинского персонала объясняется и ростом заболеваемости в столице.
"В частности, увеличением количества госпитализированных. Поэтому, когда пренебрегаете правилами безопасности, думайте и о том, будет ли кому вас спасать и лечить!", - отметил Кличко.
Напомним, за прошедшие сутки в Киеве коронавирусную болезнь COVID-19 обнаружили у 319 человек. Всего в городе 14 477 подтвержденных случаев заболевания.