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У Києві за добу виявили 87 хворих на коронавірус. Одна людина померла

У Києві за добу виявили 87 хворих на коронавірус. Одна людина померла

Київ • УНН

 • 18402 перегляди

КИЇВ. 15 серпня. УНН. У Києві виявили за минулу добу 87 хворих на коронавірус. Одна людина померла. Про це мер Києва Віталій Кличко повідомив у Facebook, інформує УНН.

Цитата

"87 підтверджених випадків захворювання на коронавірус за добу в столиці. Одна людина померла. Загалом з початку пандемії в Києві – 5 258 летальних випадків. А підтверджених випадків захворювання на сьогодні – 221 216", – повідомив Віталій Кличко.

Деталі

Захворіли напередодні: 45 жінок віком від 18 до 83 років, 39 чоловіків віком від 18 до 84 років. А також дівчинка 14 років і 2 хлопчики 13 та 14 років.

До лікарень столиці госпіталізували 30 хворих на коронавірус. А також 29 людей із підозрою на COVID-19 та пневмоніями.

Одужали минулої доби 33 людини. Загалом коронавірус подолали 214 042 жителі столиці.

"Найбільше випадків захворювання (вчора - ред.) виявили в Дарницькому районі – 21, у Святошинському – 16 та в Оболонському районі – 14 випадків", – зазначив Віталій Кличко.

Доповнення

695 нових випадків COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 15 серпня 2021 року. Зокрема, захворіли 50 дітей та 5 медпрацівників.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (87), Івано-Франківській (60), Одеській (59), Дніпропетровській (58) та Харківській (53) областях.

Українські Національні Новини

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COVID-19Київ

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