У Києві за добу від COVID-19 померло 44 людини, захворіло понад 1 300

Деталі

Протягом минулої доби у Києві на COVID-19 захворіли: 757 жінок віком від 18 до 93 років, 428 чоловіків віком від 18 до 93 років, 55 дівчаток віком від 1 місяця до 17 років і 83 хлопчики віком від 2 місяців до 17 років.

До лікарень столиці госпіталізували 132 хворих на коронавірус, а також 525 осіб із підозрою на COVID-19 та пневмоніями. Одужало протягом минулої доби 277 людей.

Найбільше випадків захворювання напередодні виявили в таких районах: Дарницькому (282), Деснянському (239) та Дніпровському (138).

Від початку пандемії в Києві від коронавірусу померло 5824 особи. Підтверджених випадків захворювання станом на сьогодні — 249 021. Подолало вірус 225 605 жителів столиці.

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