В Киеве за сутки от COVID-19 умерло 44 человека, заболело более 1 300
Киев • УНН
КИЕВ. 22 октября. УНН. В столице за прошедшие сутки обнаружили 1 323 больных коронавирусом, 44 человека умерли. Об этом в Facebook сообщил мэр города Виталий Кличко, информирует УНН.
Детали
За прошедшие сутки в Киеве COVID-19 заболели: 757 женщин в возрасте от 18 до 93 лет, 428 мужчин в возрасте от 18 до 93 лет, 55 девочек в возрасте от 1 месяца до 17 лет и 83 мальчиков в возрасте от 2 месяцев до 17 лет.
В больницы столицы госпитализировали 132 больных коронавирусом, а также 525 человек с подозрением на COVID-19 и пневмониями. Выздоровели за прошедшие сутки 277 человек.
Больше всего случаев заболевания накануне обнаружили в таких районах: Дарницком (282), Деснянском (239) и Днепровском (138).
С начала пандемии в Киеве от коронавируса умерло 5824 человека. Подтвержденных случаев заболевания на сегодня — 249 021. Преодолели вирус 225 605 жителей столицы.
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