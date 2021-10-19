У Києві за добу від COVID-19 померло 26 людей, захворіло понад 830

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Протягом минулої доби у Києві на COVID-19 захворіли: 467 жінок віком від 18 до 95 років, 304 чоловіки віком від 18 до 88 років, 35 дівчаток віком від 3 місяців до 17 років і 31 хлопчик віком від 1 місяця до 17 років.

До лікарень столиці госпіталізували 145 хворих на коронавірус, а також 376 осіб із підозрою на COVID-19 та пневмоніями. Одужало протягом минулої доби 246 людей.

Найбільше випадків захворювання виявили в таких районах: Деснянському (182), Дарницькому (129) та Святошинському (123).

Від початку пандемії в Києві від коронавірусу померло 5712 особи. Підтверджених випадків захворювання станом на сьогодні — 245 483. Подолало вірус 224 834 жителі столиці.

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