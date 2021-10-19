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Київ та 14 областей України відповідають "помаранчевій" зоні карантину - МОЗ

Київ • УНН

 • 37706 перегляди

КИЇВ. 19 жовтня. УНН. Київ та 14 областей України через високий рівень госпіталізацій із COVID-19, завантаженість ліжок із киснем і підвищений коефіцієнт виявлення випадків інфікування відповідають “помаранчевій” зоні епідемічної небезпеки. Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров’я, повідомляє УНН.

Деталі

За даними МОЗ, станом на 19 жовтня, ознаки “помаранчевої” зони епідемічної небезпеки мають:

  • Київ;
  • Волинська область;
  • Житомирська область;
  • Івано-Франківська область;
  • Київська область;
  • Луганська область;
  • Львівська область;
  • Миколаївська область;
  • Рівненська область;
  • Сумська область;
  • Тернопільська область;
  • Харківська область;
  • Хмельницька область;
  • Черкаська область;
  • Чернівецька область;
  • Чернігівська область.

Додамо

До “червоної” зони епідемічної небезпеки увійшли: Херсонська, Запорізька, Одеська, Донецька та Дніпропетровська області.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: В Україні вже 2,66 млн випадків COVID-19, за добу — 15 579

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