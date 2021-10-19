Київ та 14 областей України відповідають "помаранчевій" зоні карантину - МОЗ

КИЇВ. 19 жовтня. УНН. Київ та 14 областей України через високий рівень госпіталізацій із COVID-19, завантаженість ліжок із киснем і підвищений коефіцієнт виявлення випадків інфікування відповідають “помаранчевій” зоні епідемічної небезпеки. Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров’я, повідомляє УНН.