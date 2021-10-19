В Киеве за сутки от COVID-19 умерло 26 человек, заболело более 830
Киев • УНН
КИЕВ. 19 октября. УНН. В столице за прошедшие сутки обнаружили 837 больных коронавирусом, 26 человек умерли. Об этом в Facebook сообщил мэр города Виталий Кличко, информирует УНН.
Детали
За прошедшие сутки в Киеве COVID-19 заболели: 467 женщин в возрасте от 18 до 95 лет, 304 мужчины в возрасте от 18 до 88 лет, 35 девочек в возрасте от 3 месяцев до 17 лет и 31 мальчик в возрасте от 1 месяца до 17 лет.
В больницы столицы госпитализировали 145 больных коронавирусом, а также 376 человек с подозрением на COVID-19 и пневмониями. Выздоровели за прошедшие сутки 246 человек.
Больше всего случаев заболевания обнаружили в таких районах: Деснянском (182), Дарницком (129) и Святошинском (123).
С начала пандемии в Киеве от коронавируса умерло 5712 человека. Подтвержденных случаев заболевания на сегодня — 245 483. Преодолели вирус 224 834 жители столицы.
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