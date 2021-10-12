У Києві за добу від COVID-19 померло 25 людей, захворіло понад 620

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Протягом минулої доби у Києві на COVID-19 захворіли: 341 жінок віком від 18 до 90 років, 228 чоловіків віком від 19 до 88 років, 29 дівчаток віком від 1 до 17 років і 30 хлопчиків віком від 2 до 17 років.

До лікарень столиці госпіталізували 84 хворих на коронавірус, а також 311 осіб із підозрою на COVID-19 та пневмоніями. Одужало протягом минулої доби 198 людей.

Найбільше випадків захворювання виявили в таких районах: Солом’янському (104), Дарницькому (89) та Оболонському (78).

Від початку пандемії в Києві від коронавірусу померло 5576 людей. Підтверджених випадків захворювання станом на сьогодні — 240 884. Подолали вірус 222 881 мешканець столиці.

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