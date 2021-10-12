В Киеве за сутки от COVID-19 умерло 25 человек, заболело более 620
Киев • УНН
КИЕВ. 12 октября. УНН. В столице за прошедшие сутки обнаружили 628 больных коронавирусом, 25 человек умерли. Об этом в Facebook сообщил мэр города Виталий Кличко, информирует УНН.
Детали
За прошедшие сутки в Киеве COVID-19 заболели: 341 женщин в возрасте от 18 до 90 лет, 228 мужчин в возрасте от 19 до 88 лет, 29 девочек в возрасте от 1 до 17 лет и 30 мальчиков в возрасте от 2 до 17 лет.
В больницы столицы госпитализировали 84 больных коронавирусом, а также 311 человек с подозрением на COVID-19 и пневмониями. Выздоровели за прошедшие сутки 198 человек.
Больше всего случаев заболевания обнаружили в таких районах: Соломенском (104), Дарницком (89) и Оболонском (78).
С начала пандемии в Киеве от коронавируса умерло 5576 человек. Подтвержденных случаев заболевания на сегодня — 240 884. Преодолели вирус 222 881 житель столицы.
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