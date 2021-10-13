У Києві за добу від COVID-19 померло 19 людей, захворіло майже 1000

Деталі

Протягом минулої доби у Києві на COVID-19 захворіли: 539 жінок віком від 18 до 87 років, 334 чоловіки віком від 18 до 87 років, 42 дівчинки віком від 10 місяців до 17 років і 63 хлопчики віком від 8 місяців до 17 років.

До лікарень столиці госпіталізували 106 хворих на коронавірус, а також 268 осіб із підозрою на COVID-19 та пневмоніями. Одужало протягом минулої доби 218 людей.

Найбільше випадків захворювання виявили в таких районах: Деснянському (180), Дарницькому (173) та Дніпровському (150).

Від початку пандемії в Києві від коронавірусу померло 5595 людей. Підтверджених випадків захворювання станом на сьогодні — 241 862. Подолали вірус 223 099 мешканців столиці.

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