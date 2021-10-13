В Киеве за сутки от COVID-19 умерло 19 человек, заболело почти 1000
Киев • УНН
КИЕВ. 13 октября. УНН. В столице за прошедшие сутки обнаружили 978 больных коронавирусом, 19 человек умерли. Об этом в Facebook сообщил мэр города Виталий Кличко, информирует УНН.
Детали
За прошедшие сутки в Киеве COVID-19 заболели: 539 женщин в возрасте от 18 до 87 лет, 334 мужчины в возрасте от 18 до 87 лет, 42 девочки в возрасте от 10 месяцев до 17 лет и 63 мальчиков в возрасте от 8 месяцев до 17 лет.
В больницы столицы госпитализировали 106 больных коронавирусом, а также 268 человек с подозрением на COVID-19 и пневмониями. Выздоровели за прошедшие сутки 218 человек.
Больше всего случаев заболевания обнаружили в таких районах: Деснянском (180), Дарницком (173) и Днепровском (150).
С начала пандемии в Киеве от коронавируса умерло 5595 человек. Подтвержденных случаев заболевания на сегодня — 241 862. Преодолели вирус 223 099 жителей столицы.
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