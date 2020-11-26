У Києві за добу ще близько 1,4 тис. хворих на COVID-19, померла 31 людина

“Ще 1399 хворих на коронавірус виявили в столиці за минулу добу. Померла 31 людина. Усього коронавірус забрав життя 1227 киян”, - написав міський голова.

З його слів, підтверджених випадків захворювання на COVID-19 на сьогодні в Києві вже 64 019.

За попередню добу захворіли 809 жінок віком від 19 до 98 років, 502 чоловіки віком від 18 до 90 рокiв, 45 дівчаток від 9 місяців до 17 років та 43 хлопчика від 1 місяця до 17 років. Захворіли, зокрема, 65 медиків.

Як зазначив Кличко, до лікарень столиці за добу госпіталізували 107 пацієнтів, інші хворі перебувають на самоізоляції, під контролем лікарів.

Одужали за минулу добу 505 людей. Усього коронавірус подолали 21 942 мешканці Києва.

“Найбільше випадків захворювання минулої доби виявили в Деснянському районі – 250, у Святошинському— 202. Та в Солом‘янському районі - 179 випадків”, - написав мер Києва.

Нагадаємо, в Україні на 8 годину 26 листопада зафіксовано вже 677 тисяч випадків коронавірусної хвороби COVID-19, приріст за добу - вперше понад 15 тисяч, антирекорд для країни.