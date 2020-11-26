В Киеве за сутки еще около 1,4 тыс. больных COVID-19, умер 31 человек
Киев • УНН
КИЕВ. 26 ноября. УНН. За минувшие сутки в Киеве обнаружили 1399 больных коронавирусной болезнью COVID-19, умер 31 человек. Об этом в Telegram-канале написал мэр Киева Виталий Кличко, передает УНН.
"Еще 1399 больных коронавирусом обнаружили в столице за прошедшие сутки. Умер 31 человек. Всего коронавирус унес жизни 1227 киевлян", - написал мэр.
По его словам, подтвержденных случаев заболевания COVID-19 сегодня в Киеве уже 64 019.
За минувшие сутки заболели 809 женщин в возрасте от 19 до 98 лет, 502 мужчины в возрасте от 18 до 90 лет, 45 девочек от 9 месяцев до 17 лет и 43 мальчика от 1 месяца до 17 лет. Заболели, в частности, 65 медиков.
Как отметил Кличко, в больницы столицы за сутки госпитализировали 107 пациентов, другие больные находятся на самоизоляции, под контролем врачей.
Выздоровели за минувшие сутки 505 человек. Всего коронавирус преодолели 21 942 жителя Киева.
"Больше всего случаев заболевания за прошедшие сутки обнаружили в Деснянском районе - 250, в Святошинськом- 202. И в Соломенском районе - 179 случаев", - написал мэр Киева.
Напомним, в Украине на 8:00 26 ноября зафиксировано уже 677 000 случаев коронавирусной болезни COVID-19, прирост за сутки - впервые более 15 000, антирекорд для страны.