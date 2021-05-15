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У Києві за добу ще 544 випадки коронавірусу, 14 людей померли

Київ • УНН

 • 19027 перегляди

КИЇВ. 15 травня. УНН. За минулу добу у столиці було виявлено 544 нові випадки коронавірусної хвороби COVID-19. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив мер Києва Віталій Кличко, передає УНН.

У Києві за добу ще 544 випадки коронавірусу, 14 людей померли

Цитата:

“544 підтверджених випадки захворювання на коронавірус (загалом 201 753): 299 жінок віком від 19 до 92 років, 221 чоловік віком від 21 до 86 років, 13 дівчаток від 1 місяця до 16 років та 11 хлопчиків від 1 до 16 років”, — повідомив міський голова.

Деталі

Кличко повідомив, що за добу в Києві зафіксовано 14 летальних випадків від вірусу. Загалом в столиці від захворювання померли 4919 осіб.

Окрім того, за минулу добу було госпіталізовано 48 хворих на коронавірус та 129 осіб з підозрою на COVID-19 та пневмоніями.

Водночас, протягом доби 1002 особи подолали коронавірус. Загалом у Києві одужало 131 963 жителів.

Найбільше випадків захворювання за минулу добу виявили в районах: Солом’янському (112), Голосіївському (87) та в Святошинському (77).

Доповнення

За даними МОЗ, в Україні зафіксовано вже 2,150 млн випадків коронавірусної хвороби COVID-19, приріст за добу, 14 травня, — майже 6,8 тисячі, що менше, ніж днем раніше. Кількість госпіталізованих за добу зменшилася до майже 1,2 тисячі.

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