В Киеве за сутки еще 544 случая коронавируса, 14 человек умерли

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"544 подтвержденных случая заболевания коронавирусом (всего 201 753): 299 женщин в возрасте от 19 до 92 лет, 221 мужчина в возрасте от 21 до 86 лет, 13 девочек от 1 месяца до 16 лет и 11 мальчиков от 1 до 16 лет", - сообщил городской голова.

Детали

Кличко сообщил, что за сутки в Киеве зафиксировано 14 летальных случаев от вируса. Всего в столице вследствии заболевания умерли 4919 человек.

Кроме того, за минувшие сутки были госпитализированы 48 больных коронавирусом и 129 человек с подозрением на COVID-19 и пневмониями.

В то же время, в течение суток 1002 лица преодолели коронавирус. Всего в Киеве выздоровели 131 963 жителей.

Больше всего случаев заболевания за минувшие сутки обнаружили в районах: Соломенском (112), Голосеевском (87) и в Святошинском (77).

Дополнение

По данным Минздрава, в Украине зафиксировано уже 2,150 млн случаев коронавирусной болезни COVID-19, прирост за сутки, 14 мая, - почти 6,8 тысячи, что меньше, чем днем ранее. Количество госпитализированных за сутки уменьшилось до почти 1,2 тысячи.



