У Києві за добу підтвердили 87 нових випадків захворювання на COVID-19
Київ • УНН
КИЇВ. 17 липня. УНН. У Києві з початку пандемії зафіксовано вже 6 884 підтверджених випадків захворювання на COVID-19, з них за останню добу - 87 нових хворих. Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко у своєму Telegram-каналі, передає УНН.
"Кількість мешканців Києва, в яких за минулу добу виявили коронавірус, зросла на 87 людей. Серед них 5 медиків. На сьогодні в столиці вже 6884 підтверджених випадків захворювання на COVID-19", - повідомив міський голова.
З його слів, за добу захворіли 44 жінки віком від 21 до 83 років, 39 чоловіків від 19 до 62 років та чотири хлопчики віком від 1 до 16 років.
До лікарень столиці госпіталізували 13 пацієнтів. Інші — на самоізоляції, під контролем лікарів.
Одужали за минулу добу 6 людей. Всього коронавірус подолали 2366 киян.
Мер міста повідомив, що найбільшу кількість випадків захворювання минулої доби виявили в Деснянському районі - 18, Печерському - 14, та в Дніпровському районі - 11 випадків.
Як повідомляв УНН, в Україні на 9 годину 19 липня зафіксовано понад 58 тисяч випадків коронавірусної хвороби COVID-19, кількість нових випадків за добу - 731.