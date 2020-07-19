В Киеве за сутки подтвердили 87 новых случаев заболевания COVID-19
Киев • УНН
КИЕВ. 17 июля. УНН. В Киеве с начала пандемии зафиксировано уже 6884 подтвержденных случаев заболевания COVID-19, из них за последние сутки - 87 новых больных. Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко в своем Telegram-канале, передает УНН.
"Количество жителей Киева, у которых за минувшие сутки обнаружили коронавирус, выросло на 87 человек. Среди них 5 медиков. На сегодня в столице уже 6884 подтвержденных случаев заболевания COVID-19", - сообщил городской глава.
По его словам, за сутки заболели 44 женщины в возрасте от 21 до 83 лет, 39 мужчин от 19 до 62 лет и четыре мальчика в возрасте от 1 до 16 лет.
В больницы столицы госпитализировали 13 пациентов. Другие - на самоизоляции, под контролем врачей.
Выздоровели за минувшие сутки 6 человек. Всего коронавирус преодолели 2366 киевлян.
Мэр города сообщил, что наибольшее количество случаев заболевания за прошедшие сутки обнаружили в Деснянском районе - 18, Печерском - 14, и в Днепровском районе - 11 случаев.
Как сообщал УНН, в Украине на 9 часов 19 июля зафиксировано более 58 тысяч случаев коронавирусной болезни COVID-19, количество новых случаев за сутки - 731.