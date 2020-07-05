У Києві за добу коронавірусну хворобу виявили у 78 осіб
Київ • УНН
КИЇВ. 5 липня. УНН. За минулу добу у Києві коронавірусну хворобу COVID-19 виявили у 78 людей. Всього у місті 5543 підтверджених випадки захворювання. Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко у Telegram-каналі, передає УНН.
"Ще у 78 мешканців Києва виявили за минулу добу захворювання на коронавірус (на COVID-19 - ред.). На сьогодні у столиці вже 5543 підтверджених випадків захворювання на COVID-19", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що захворіли:
▪️ 42 жінки (віком від 18 до 83 років);
▪️ 32 чоловiка (віком від 19 до 82 рокiв);
▪️ 17-річна дівчина і 3 хлопчики (від 1 до 17 років).
Вказується, що захворіли, зокрема, і двоє медиків.
"До лікарень столиці госпіталізували 13 пацієнтів. Інші - на самоізоляції, під контролем лікарів. Одужали за добу 32 людини. Всього коронавірус подолали 1802 мешканця столиці", - повідомив Кличко.
Як зазначив мер, найбільше випадків захворювання виявили у Деснянському районі - 12, в Оболонському - 11 та у Дніпровському і Подільському районах - по 10 випадків.
Як повідомлялося раніше в УНН, у МОЗ назвали регіони з найбільшим добовим приростом хворих на COVID-19.