У Києві за добу коронавірус виявили у 70 осіб, загалом - вже близько 7700 випадків COVID-19
Київ • УНН
КИЇВ. 27 липня. УНН. У Києві за останню добу виявили коронавірус у 70 людей, загалом у столиці вже 7690 підтверджених випадків захворювання на COVID-19. Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко у Telegram-каналі, передає УНН.
"Кількість мешканців Києва, у яких за минулу добу виявили коронавірус, збільшилась на 70 людей. На сьогодні у столиці вже 7690 підтверджених випадків захворювання на COVID-19", - йдеться у повідомленні.
Загалом за добу захворіли:
▪️ 25 жінок (віком від 22 до 63 років);
▪️ 39 чоловіків (віком від 19 до 82 рокiв);
▪️ 3 дівчинки (від 6 до 9 років);
▪️ 3 хлопчики (від 3 до 8 років).
"До лікарень столиці госпіталізували 8 пацієнтів. Інші – на самоізоляції, під контролем лікарів. Найбільше випадків захворювання виявили у Деснянському районі – 13. У Дарницькому – 12 та в Солом’янському районі — 9 випадків", - резюмував Кличко.
Як повідомлялося раніше в УНН, у МОЗ назвали регіони з найбільшим добовим приростом випадків COVID-19.