В Киеве за сутки коронавирус обнаружили у 70 человек, в общем - уже около 7700 случаев COVID-19
Киев • УНН
КИЕВ. 27 июля. УНН. В Киеве за последние сутки обнаружили коронавирус у 70 человек, всего в столице уже 7690 подтвержденных случаев заболевания COVID-19. Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко в Telegram-канале, передает УНН.
"Количество жителей Киева, у которых за минувшие сутки обнаружили коронавирус, увеличилось на 70 человек. В настоящее время в столице уже 7690 подтвержденных случаев заболевания COVID-19", - говорится в сообщении.
Всего за сутки заболели:
▪️ 25 женщин (в возрасте от 22 до 63 лет);
▪️ 39 мужчин (в возрасте от 19 до 82 лет);
▪️ 3 девочки (от 6 до 9 лет);
▪️ 3 мальчика (от 3 до 8 лет).
"В больницы столицы госпитализировали 8 пациентов. Другие - на самоизоляции, под контролем врачей. Больше всего случаев заболевания обнаружили в Деснянском районе - 13. В Дарницком - 12 и в Соломенском районе - 9 случаев", - резюмировал Кличко.
Как сообщалось ранее в УНН, в Минздраве назвали регионы с наибольшим суточным приростом случаев COVID-19.