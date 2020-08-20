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У Києві за добу коронавірус виявили у 227 осіб, найбільше випадків - на Дарниці

У Києві за добу коронавірус виявили у 227 осіб, найбільше випадків - на Дарниці

Київ • УНН

 • 13477 перегляди

КИЇВ. 20 серпня. УНН. За минулу добу у Києві коронавірус виявили у 227 людей. Всього у місті 11172 підтверджених випадки коронавірусного захворювання. Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко у своєму Telegram-каналі, передає кореспондент УНН.

"Кількість хворих на коронавірус (на коронавірусну хворобу COVID-19 - ред.) у Києві й далі збільшується. За минулу добу вірус виявили у 227 людей. 3 хворих померли. Всього коронавірус забрав життя 158 киян. На сьогодні у столиці вже 11172 підтверджених випадки захворювання на COVID-19", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що захворіли:

▪️ 114 жінок (віком від 20 до 83 років);
▪️ 104 чоловіки (віком від 18 до 85 рокiв);
▪️ 5 дівчаток (від 5 до 16 років);
▪️ 4 хлопчиків (від 2 років до 10 років).

Вказується, що захворіли, зокрема, і троє медиків. До лікарень столиці потрапило 37 пацієнтів. Інші – на самоізоляції, під контролем лікарів. Одужала за минулу добу 101 людина. Всього коронавірус подолали 3585 мешканців Києва.

"Найбільше випадків захворювання виявили: у Дарницькому районі – 39, у Святошинському – 37 та у Дніпровському районі – 31 випадок", - резюмував Кличко.

Як повідомлялося раніше в УНН, у МОЗ назвали регіони з найбільшим добовим приростом хворих на COVID-19.

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