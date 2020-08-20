В Киеве за сутки коронавирус обнаружили у 227 человек, больше всего случаев - на Дарнице
Киев • УНН
КИЕВ. 20 августа. УНН. За минувшие сутки в Киеве коронавирус обнаружили у 227 человек. Всего в городе 11172 подтвержденных случая коронавирусного заболевания. Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко в своем Telegram-канале, передает корреспондент УНН.
"Количество больных коронавирусом (коронавирусной болезнью COVID-19 - ред.) в Киеве и продолжает увеличивается. За прошлые сутки вирус обнаружили у 227 человек. 3 больных умерли. Всего коронавирус унес жизни 158 киевлян. В настоящее время в столице уже 11172 подтвержденных случая заболевания COVID-19", - говорится в сообщении.
Отмечается, что заболели:
▪️ 114 женщин (в возрасте от 20 до 83 лет);
▪️ 104 мужчины (в возрасте от 18 до 85 лет);
▪️ 5 девочек (от 5 до 16 лет);
▪️ 4 мальчиков (от 2 лет до 10 лет).
Указывается, что заболели в том числе и трое медиков. В больницы столицы попало 37 пациентов. Остальные - на самоизоляции, под контролем врачей. Выздоровел за минувшие сутки 101 человек. Всего коронавирус преодолели 3585 жителей Киева.
"Больше всего случаев заболевания обнаружили: в Дарницком районе - 39, в Святошинском - 37 и в Днепровском районе - 31 случай", - резюмировал Кличко.
Как сообщалось ранее в УНН, в Минздраве назвали регионы с наибольшим суточным приростом больных COVID-19.