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У Києві за добу коронавірус виявили у 110 осіб, загалом - вже понад 8200 випадків

У Києві за добу коронавірус виявили у 110 осіб, загалом - вже понад 8200 випадків

Київ • УНН

 • 11761 перегляди

КИЇВ. 31 липня. УНН. У Києві за останню добу виявили коронавірус у 110 людей, загалом у столиці вже 8241 підтверджений випадок захворювання на COVID-19. Про це під час брифінгу повідомив Віталій Кличко, передає кореспондент УНН.

"Ще у 110 мешканців Києва виявили коронавірус за минулу добу. На сьогодні у столиці вже 8241 підтверджений випадок захворювання на COVID-19", - сказав Кличко.

Він зазначив, що захворіли за минулу добу:
▪️ 48 жінок (віком від 18 до 73 років);
▪️ 55 чоловіків (віком від 18 до 81 рокiв);
▪️ 3 дівчинки (від 5 до 12 років);
▪️ 4 хлопчики (від 16 до 17 років).

"Також захворіли четверо медиків. До лікарень столиці госпіталізували 26 пацієнтів. Інші – на самоізоляції, під контролем лікарів. За минулу добу одужали 64 людини. Всього коронавірус подолав 2941 мешканець Києва. Найбільше випадків захворювання виявили у Дарницькому районі – 28, Деснянському – 16 та Дніпровському - 11", - резюмував Кличко.

Нагадаємо, що в Україні виявлено вже понад 69,8 тис. випадків COVID-19, за добу – 1090.

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