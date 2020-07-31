В Киеве за сутки коронавирус обнаружили у 110 человек, в общем - уже более 8200 случаев
Киев • УНН
КИЕВ. 31 июля. УНН. В Киеве за последние сутки обнаружили коронавирус у 110 человек, всего в столице уже 8241 подтвержденный случай заболевания COVID-19. Об этом во время брифинга сообщил Виталий Кличко, передает корреспондент УНН.
"Еще у 110 жителей Киева обнаружили коронавирус за прошедшие сутки. В настоящее время в столице уже 8241 подтвержденный случай заболевания COVID-19", - сказал Кличко.
Он отметил, что заболели за прошедшие сутки:
▪️ 48 женщин (в возрасте от 18 до 73 лет);
▪️ 55 мужчин (в возрасте от 18 до 81 лет);
▪️ 3 девочки (от 5 до 12 лет);
▪️ 4 мальчика (от 16 до 17 лет).
"Также заболели четверо медиков. В больницы столицы госпитализировали 26 пациентов. Другие - на самоизоляции, под контролем врачей. За минувшие сутки выздоровели 64 человека. Всего коронавирус преодолел 2941 житель Киева. Больше всего случаев заболевания обнаружили в Дарницком районе - 28, Деснянском - 16 и Днепровском - 11", - резюмировал Кличко.
Напомним, что в Украине выявлено уже более 69,8 тыс. случаев COVID-19, за сутки - 1090.