У Києві за добу коронавірус виявили у 104 осіб, загалом вже понад 10,6 тис. випадків COVID-19
Київ • УНН
КИЇВ. 17 серпня. УНН. У Києві за останню добу коронавірус підтвердили у 104 людей, найбільше випадків зафіксовано у Дніпровському районі. Всього з початку пандемії у столиці на COVID-19 захворіло 10642 особи. Про це у своєму Telegram-каналі написав мер Києва Віталій Кличко, передає УНН.
"У 104 мешканців Києва виявили коронавірус минулої доби. Одна людина померла. Всього коронавірус забрав життя 154 киян. На сьогодні в столиці вже 10642 підтверджених випадки захворювання на COVID-19", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що захворіли:
▪️ 44 жінки (віком від 20 до 71 років);
▪️ 53 чоловіки (віком від 21 до 84 рокiв);
▪️ 4 дівчинки (від 7 місяців до 12 років);
▪️ 3 хлопчики (від 9 до 16 років).
"Захворіли, зокрема, і четверо медиків. До лікарень столиці госпіталізували 21 пацієнта. Інші – на самоізоляції, під контролем лікарів. Найбільше випадків захворювання виявили: у Дніпровському районі – 21, у Дарницькому та Солом’янському – по 16, у Шевченківському районі - 10 випадків", - резюмував Кличко.
Як повідомлялося раніше в УНН, у МОЗ назвали регіони з найбільшим добовим приростом хворих на COVID-19.