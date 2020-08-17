У Києві за добу коронавірус виявили у 104 осіб, загалом вже понад 10,6 тис. випадків COVID-19

"У 104 мешканців Києва виявили коронавірус минулої доби. Одна людина померла. Всього коронавірус забрав життя 154 киян. На сьогодні в столиці вже 10642 підтверджених випадки захворювання на COVID-19", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що захворіли:

▪️ 44 жінки (віком від 20 до 71 років);

▪️ 53 чоловіки (віком від 21 до 84 рокiв);

▪️ 4 дівчинки (від 7 місяців до 12 років);

▪️ 3 хлопчики (від 9 до 16 років).

"Захворіли, зокрема, і четверо медиків. До лікарень столиці госпіталізували 21 пацієнта. Інші – на самоізоляції, під контролем лікарів. Найбільше випадків захворювання виявили: у Дніпровському районі – 21, у Дарницькому та Солом’янському – по 16, у Шевченківському районі - 10 випадків", - резюмував Кличко.

Як повідомлялося раніше в УНН, у МОЗ назвали регіони з найбільшим добовим приростом хворих на COVID-19.