В Киеве за сутки коронавирус обнаружили у 104 человек, в общем уже более 10,6 тыс. случаев COVID-19
Киев • УНН
КИЕВ. 17 августа. УНН. В Киеве за последние сутки коронавирус подтвердили у 104 человек, больше всего случаев зафиксировано в Днепровском районе. Всего с начала пандемии в столице COVID-19 заболело 10642 человека. Об этом в своем Telegram-канале написал мэр Киева Виталий Кличко, передает УНН.
"У 104 жителей Киева обнаружили коронавирус запрошедшие сутки. Один человек умер. Всего коронавирус унес жизни 154 киевлян. На сегодня в столице уже 10642 подтвержденных случая заболевания COVID-19", - говорится в сообщении.
Отмечается, что заболели:
▪️ 44 женщины (в возрасте от 20 до 71 лет);
▪️ 53 мужчины (в возрасте от 21 до 84 лет);
▪️ 4 девочки (от 7 месяцев до 12 лет);
▪️ 3 мальчика (от 9 до 16 лет).
"Заболели том числе и четверо медиков. В больницы столицы госпитализировали 21 пациента. Остальные - на самоизоляции, под контролем врачей. Больше всего случаев заболевания обнаружили: в Днепровском районе - 21, в Дарницком и Соломенском - по 16, в Шевченковском районе - 10 случаев", - резюмировал Кличко.
Как сообщалось ранее в УНН, в Минздраве назвали регионы с наибольшим суточным приростом больных COVID-19.