У Києві за добу коронавірус підтвердили у 563 осіб

“За минулу добу у 563 киян виявили ( коронавірус — ред.), 15 хворих померли. Всього коронавірус забрав життя 721 киянина. Підтверджених випадків захворювання на COVID-19 на сьогодні у столиці вже 35 450”, — сказав Кличко.

За його словами захворіли:

▪️ 296 жінок (віком від 18 до 96 років);

▪️ 228 чоловіків (від 18 до 96 років);

▪️ 19 дівчаток (від 2 років до 17 років);

▪️ 20 хлопчиків (від 2 до 17 років).

Також захворіли 14 медиків.

“До лікарень столиці госпіталізували 52 пацієнтів. Інші — на самоізоляції, під контролем лікарів. Одужали за минулу добу 221 людина. Всього коронавірус подолали 12 146 мешканців Києва”, — зазначив Кличко.

Кличко розповів, що найбільше випадків захворювання виявили: у Деснянському районі — 129 , у Дніпровському — 84 та у Солом’янському районі −80 .

“На жаль, збільшується в нас і кількість хворих, що потребують госпіталізації. У стаціонарах столичних медзакладів сьогодні лікуються 1866 хворих на коронавірус. Із них 39 дітей. 494 пацієнти — у важкому стані, 701 отримує кисневу підтримку, 29 — під апаратами ШВЛ. Іще 146 пацієнтів перебувають в лікарнях із підозрою на коронавірус. Пневмонію в столичних медзакладах сьогодні лікує 491 хворий”, — зазначив мер.

Нагадаємо, у МОЗ назвали регіони з найбільшим добовим приростом хворих на COVID-19.