В Киеве за сутки коронавирус подтвердили у 563 человек
Киев • УНН
КИЕВ. 28 октября. УНН. В столице коронавирус за минувшие сутки подтвердили у 563 человек, в целом болеют более 35 тысяч. Умерли за последние сутки 15 человек. Об этом сообщил во время брифинга мэр Киева Виталий Кличко, передает корреспондент УНН.
“За прошедшие сутки в 563 киевлян обнаружили (коронавирус — ред.), 15 больных умерли. Всего коронавирус унес жизни 721 киевлянина. Подтвержденных случаев заболевания COVID-19 на сегодня в столице уже 35 450”, — сказал Кличко.
По его словам заболели:
▪️ 296 женщин (в возрасте от 18 до 96 лет);
▪️ 228 мужчин (от 18 до 96 лет);
▪️ 19 девочек (от 2 лет до 17 лет);
▪️ 20 мальчиков (от 2 до 17 лет).
Также заболели 14 медиков.
“В больницы столицы госпитализировали 52 пациента. Другие — на самоизоляции, под контролем врачей. Выздоровели за минувшие сутки 221 человек. Всего коронавирус преодолели 12 146 жителей Киева”, — отметил Кличко.
Кличко рассказал, что больше всего случаев заболевания обнаружили: в Деснянском районе — 129, в Днепровском — 84 и в Соломенском районе 80.
“К сожалению, увеличивается у нас и количество больных, нуждающихся в госпитализации. В стационарах столичных медучреждений сегодня лечатся 1866 больных коронавирусом. Из них 39 детей. 494 пациентов — в тяжелом состоянии, 701 получает кислородную поддержку, 29 — под аппаратами ИВЛ. Еще 146 пациентов находятся в больницах с подозрением на коронавирус. Пневмонию в столичных медучреждениях сегодня лечит 491 больной”, — отметил мэр.
Напомним, в Минздраве назвали регионы с наибольшим суточным приростом больных COVID-19.