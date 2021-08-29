У Києві за добу 240 нових хворих на коронавірус. Одна людина померла

Цитата:

"240 підтверджених випадків захворювання на коронавірус за добу в столиці. Одна людина померла. А підтверджених випадків захворювання на сьогодні – 223 872", – повідомив Віталій Кличко у Facebook.

Деталі

Захворіли за минулу добу: 146 жінок віком від 18 до 85 років, 80 чоловіків віком від 19 до 79 років. А також 9 дівчаток від 3 місяців до 17 років та 5 хлопчиків від 2 до 17 років.

До лікарень столиці госпіталізували ще 28 хворих на коронавірус. А також 35 людей з підозрою на COVID-19 та пневмоніями.

Одужали минулої доби 174 людини. Загалом коронавірус подолали 215 739 жителів столиці.

"Найбільше випадків захворювання (за минулу добу - ред.) виявили в Святошинському районі – 43, в Шевченківському та Дарницькому – по 34, та в Солом'янському районі – 31 випадок", – зазначив Віталій Кличко.

Доповнення

В Україні за останню добу, 28 серпня, виявили 1 906 нових випадків зараження коронавірусом. Це на 176 випадків менше, ніж було напередодні.