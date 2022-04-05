У Києві за 40 днів війни народилося 1082 малюки
Київ • УНН
КИЇВ. 5 квітня. УНН. Від початку повномасштабного вторгнення росії у Києві народилося 1082 малюки. Про це повідомив перший заступник голови КМДА Микола Поворозник, пише УНН.
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Як повідомили, у Києві народилося 575 хлопчиків та 507 дівчаток. Серед новонароджених 28 двійнят.
Він також закликав киян бути обережними, оскільки небезпека остаточно ще не минула.
"У столиці дійсно стало безпечніше, ворог відступає... Проте будьте обережними! Зважайте на можливу небезпеку, коли приймаєте рішення вийти з домівки. Не порушуйте правила комендантської години та не нехтуйте сигналами повітряної тривоги! Допомагайте тим, хто поруч!" – сказав Микола Поворозник.
Поворозник також звернувся до киян та мешканців передмістя, які виїхали з домівок, з проханням поки утриматися від повернення.
"У передмісті, де точилися важкі бої, тривають роботи з розмінування. Також у кількох районах області діє цілодобова комендантська година. Проводиться відновлення електро-, газо- та водопостачання. Тому не поспішайте, дайте можливість фахівцям якісно зробити свою роботу. Разом обов’язково переможемо!" – наголосив він.
Додамо
Мер Києва Віталій Кличко у своєму Telegram попередив киян, які виїхали через загрозу бойових дій, не поспішати з поверненням до міста.