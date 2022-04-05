В Киеве за 40 дней войны родилось 1082 малыша

Детали

Как сообщили, в Киеве родилось 575 мальчиков и 507 девочек. Среди новорожденных 28 двойнят.

Он также призвал киевлян быть осторожными, поскольку опасность еще не миновала.

"В столице действительно стало безопаснее, враг отступает... Однако будьте осторожны! Невзирая на возможную опасность, когда принимаете решение выйти из дома. Не нарушайте правила комендантского часа и не пренебрегайте сигналами воздушной тревоги! Помогайте тем, кто рядом!" - сказал Николай Поворозник.

Поворозник также обратился к киевлянам и жителям пригорода, выехавшим из домов, с просьбой пока воздержаться от возвращения.

"В пригороде, где шли тяжелые бои, продолжаются работы по разминированию. Также в нескольких районах области действует круглосуточный комендантский час. Проводится восстановление электро-, газо - и водоснабжения. Поэтому не спешите, дайте возможность специалистам качественно сделать свою работу. Вместе обязательно победим!" - подчеркнул он.

Добавим

Мэр Киева Виталий Кличко в своем Telegram предупредил киевлян, которые выехали из-за угрозы боевых действий, не торопиться с возвращением в город.



