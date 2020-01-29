У Києві за 2019 рік покарали понад 9 тис. осіб через розпиття алкоголю у громадських місцях
Київ • УНН
КИЇВ. 29 січня. УНН. В Києві за минулий рік через розпивання алкоголю або появу в громадських місцях у п’яному вигляді притягнуто до відповідальності понад 9 тисяч осіб. Про це УНН повідомляє із посиланням на пресслужбу Патрульної поліції Києва.
"За 2019 рік патрульні виявили та притягнули до відповідальності 9577 осіб за розпивання алкоголю або появу в громадських місцях у п’яному вигляді", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, у центрі Києва п’яний чоловік перекинув чани з глінтвейном, постраждала продавщиця.