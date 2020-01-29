В Киеве за 2019 год наказали более 9 тыс. человек из-за распития алкоголя в общественных местах
Киев • УНН
КИЕВ. 29 января. УНН. В Киеве за прошлый год из-за распития алкоголя или появление в общественных местах в пьяном виде привлечено к ответственности более 9 тысяч человек. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу патрульной полиции Киева.
"За 2019 год патрульные обнаружили и привлекли к ответственности 9577 человек за распитие алкоголя или появление в общественных местах в пьяном виде", - говорится в сообщении.
Напомним, в центре Киева пьяный мужчина опрокинул чаны с глинтвейном, пострадала продавщица.