У Києві з вікна багатоповерхівки випав 18-річний хлопець
Київ • УНН
КИЇВ. 9 листопада. УНН. У Києві з вікна шостого поверху випав 18-річний хлопець. Його було госпіталізовано. Про це журналісту УНН повідомила речниця поліції Подільського району Києва Анна Страшок.
На запитання, чи дійсно сьогодні вранці на проспекті Правди з вікна квартири випав чоловік: "Так, дійсно, підтверджуємо. За попередньою інформацією, з шостого поверху. Хлопця доставили до лікарняного закладу для надання медичної допомоги. Хлопець 18 років".
За її словами, за попередньою інформацією, він випав сам.
"У нас зареєстровано у журналі Єдиного обліку заяв та повідомлень. Наразі на місці проводиться перевірка, з’ясовують всі обставини і за результатами перевірки буде вирішуватися питання відкриття кримінального провадження", - розповіла Страшок.
Нагадаємо, у Києві на вулиці Солом'янській з вікна дев'ятого поверху випала жінка з дитиною. Поліція відкрила провадження.