В Киеве из окна многоэтажки выпал 18-летний парень
Киев • УНН
КИЕВ. 9 ноября. УНН. В Киеве из окна шестого этажа выпал 18-летний парень. Он был госпитализирован. Об этом журналисту УНН сообщила пресс-секретарь полиции Подольского района Киева Анна Страшок.
На вопрос, действительно ли сегодня утром на проспекте Правды из окна квартиры выпал мужчина: "Да, действительно, подтверждаем. По предварительной информации, с шестого этажа. Парня доставили в больничное учреждение для оказания медицинской помощи. Парень 18 лет".
По ее словам, по предварительной информации, он выпал сам.
"У нас зарегистрировано в журнале Единого учета заявлений и сообщений. Сейчас на месте проводится проверка, выясняются все обстоятельства и по результатам проверки будет решаться вопрос открытия уголовного производства", - рассказала Страшок.
Напомним, в Киеве на улице Соломенской из окна девятого этажа выпала женщина с ребенком. Полиция открыла производство.