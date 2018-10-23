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У Києві з дитячого центру втекли семеро неповнолітніх

У Києві з дитячого центру втекли семеро неповнолітніх

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 жовтня. УНН. З київського Центру соціально-психологічної реабілітації для дітей №1 у понеділок, 22 жовтня, втекли семеро неповнолітніх вихованців. Трьох з них вдалося розшукати, утім місцезнаходження ще чотирьох наразі залишається невідомим, розповіли УНН в Головному управлінні Національної поліції у Києві.

"Двоє дітей знайшлись. Вони знаходились на Козацькій, у батька одного з дітей, що втекли. Третій знаходиться в Яготині – туди оперативники поїхали його забирати у бабусі. Четверо розшукуються. Діти втекли вчора", - розповіли в поліції.

За словами правоохоронців, вихованці центру напередодні не повернулись з навчального закладу. Всі вони – неповнолітні.

"У пошукових роботах задіяно весь відділ превенції Деснянського управління поліції, розшукують чотирьох дітей. Працювали всю ніч і весь день", - зазначила співрозмовниця.

Нагадаємо, батьки викрали чотирьох своїх дітей із притулку на Київщині.

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