У Києві з дитячого центру втекли семеро неповнолітніх
Київ • УНН
КИЇВ. 23 жовтня. УНН. З київського Центру соціально-психологічної реабілітації для дітей №1 у понеділок, 22 жовтня, втекли семеро неповнолітніх вихованців. Трьох з них вдалося розшукати, утім місцезнаходження ще чотирьох наразі залишається невідомим, розповіли УНН в Головному управлінні Національної поліції у Києві.
"Двоє дітей знайшлись. Вони знаходились на Козацькій, у батька одного з дітей, що втекли. Третій знаходиться в Яготині – туди оперативники поїхали його забирати у бабусі. Четверо розшукуються. Діти втекли вчора", - розповіли в поліції.
За словами правоохоронців, вихованці центру напередодні не повернулись з навчального закладу. Всі вони – неповнолітні.
"У пошукових роботах задіяно весь відділ превенції Деснянського управління поліції, розшукують чотирьох дітей. Працювали всю ніч і весь день", - зазначила співрозмовниця.
Нагадаємо, батьки викрали чотирьох своїх дітей із притулку на Київщині.