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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

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8 марта, 10:25 • 121715 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 160985 просмотра

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Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 150342 просмотра

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7 марта, 15:45 • 139310 просмотра

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В Киеве с детского центра сбежали семь несовершеннолетних

В Киеве с детского центра сбежали семь несовершеннолетних

Киев  •  УНН

 • 13408 просмотра

КИЕВ. 23 октября. УНН. С киевского Центра социально-психологической реабилитации для детей №1 в понедельник, 22 октября, сбежали семь несовершеннолетних воспитанников. Троих из них удалось разыскать, местонахождение еще четырех пока остается неизвестным, рассказали УНН в Главном управлении Национальной полиции в Киеве.

"Двое детей нашлись. Они находились на Козацкой, у отца одного из сбежавших детей. Третий находится в Яготине - туда оперативники поехали его забирать у бабушки. Четверо разыскиваются. Дети сбежали вчера", - рассказали в полиции.

По словам правоохранителей, воспитанники центра накануне не вернулись из учебного заведения. Все они - несовершеннолетние.

"В поисковых работах задействован весь отдел превенции Деснянского управления полиции, разыскивают четверых детей. Работали всю ночь и весь день", - отметила собеседница.

Напомним, родители похитили четырех своих детей из приюта в Киевской области.

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