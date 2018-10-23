В Киеве с детского центра сбежали семь несовершеннолетних
Киев • УНН
КИЕВ. 23 октября. УНН. С киевского Центра социально-психологической реабилитации для детей №1 в понедельник, 22 октября, сбежали семь несовершеннолетних воспитанников. Троих из них удалось разыскать, местонахождение еще четырех пока остается неизвестным, рассказали УНН в Главном управлении Национальной полиции в Киеве.
"Двое детей нашлись. Они находились на Козацкой, у отца одного из сбежавших детей. Третий находится в Яготине - туда оперативники поехали его забирать у бабушки. Четверо разыскиваются. Дети сбежали вчера", - рассказали в полиции.
По словам правоохранителей, воспитанники центра накануне не вернулись из учебного заведения. Все они - несовершеннолетние.
"В поисковых работах задействован весь отдел превенции Деснянского управления полиции, разыскивают четверых детей. Работали всю ночь и весь день", - отметила собеседница.
Напомним, родители похитили четырех своих детей из приюта в Киевской области.