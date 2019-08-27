У Києві вже можна придбати паркувальні талони на вересень
Київ • УНН
КИЇВ. 27 серпня. УНН. У Києві надійшли у продаж паркувальні талони на вересень. Про це передає УНН із посиланням на пресслужбу Київської міської державної адміністрації.
“У продаж надійшли паркувальні талони на вересень. Вартість талонів для всіх зон — 630 грн. Для ІІ та ІІІ зони — 441 грн, для ІІІ — 315 грн”, — йдеться в повідомленні.
Придбати паркувальні талони та місячні абонементи на вересень місяць можна безпосередньо в офісі комунального підприємства “Київпастранс”, у кіосках, а також онлайн з безкоштовною доставкою через сервіси КП “ГІОЦ” та Portmone.com.
Нагадаємо, зз 1 липня 2019 року у столиці почали діяти паркувальні талони нового зразка.