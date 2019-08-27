В Киеве уже можно приобрести парковочные талоны на сентябрь

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Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
08:52 • 63699 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
06:35 • 79784 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 125309 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 135618 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 125031 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 127440 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 129708 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 153088 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 151071 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

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В Киеве уже можно приобрести парковочные талоны на сентябрь

В Киеве уже можно приобрести парковочные талоны на сентябрь

Киев  •  УНН

 • 12370 просмотра

КИЕВ. 27 августа. УНН. В Киеве поступили в продажу парковочные талоны на сентябрь. Об этом передает УНН со ссылкой на пресс служба Киевской городской государственной администрации.

“В продажу поступили парковочные талоны на сентябрь. Стоимость талонов для всех зон — 630 грн. Для II и III зоны — 441 грн, для III — 315 грн”, - говорится в сообщении.

Купить парковочные талоны и месячные абонементы на сентябрь месяц можно непосредственно в офисе коммунального предприятия “Киевпастранс”, в киосках, а также онлайн с бесплатной доставкой через сервисы КП “ГИВЦ” и Portmone.com.

Напомним, зз 1 июля 2019 года в столице начали действовать парковочные талоны нового образца.

Украинские Национальные Новости

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Киев

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