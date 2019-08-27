В Киеве уже можно приобрести парковочные талоны на сентябрь

“В продажу поступили парковочные талоны на сентябрь. Стоимость талонов для всех зон — 630 грн. Для II и III зоны — 441 грн, для III — 315 грн”, - говорится в сообщении.

Купить парковочные талоны и месячные абонементы на сентябрь месяц можно непосредственно в офисе коммунального предприятия “Киевпастранс”, в киосках, а также онлайн с бесплатной доставкой через сервисы КП “ГИВЦ” и Portmone.com.

Напомним, зз 1 июля 2019 года в столице начали действовать парковочные талоны нового образца.