В Киеве уже можно приобрести парковочные талоны на сентябрь
Киев • УНН
КИЕВ. 27 августа. УНН. В Киеве поступили в продажу парковочные талоны на сентябрь. Об этом передает УНН со ссылкой на пресс служба Киевской городской государственной администрации.
“В продажу поступили парковочные талоны на сентябрь. Стоимость талонов для всех зон — 630 грн. Для II и III зоны — 441 грн, для III — 315 грн”, - говорится в сообщении.
Купить парковочные талоны и месячные абонементы на сентябрь месяц можно непосредственно в офисе коммунального предприятия “Киевпастранс”, в киосках, а также онлайн с бесплатной доставкой через сервисы КП “ГИВЦ” и Portmone.com.
Напомним, зз 1 июля 2019 года в столице начали действовать парковочные талоны нового образца.