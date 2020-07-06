У Києві вже 5,6 тис. випадків COVID-19: за добу виявили 59

“За минулу добу коронавірус підтвердили ще в 59 людей, серед них 4 медиків. Двоє хворих померли. Всього коронавірус забрав життя 116 мешканців міста. На сьогодні в столиці 5 602 підтверджені випадки захворювання на COVID. Серед тих, хто захворіли, 28 жінок віком від 19 до 73 років і дівчинка, якій 4 роки, та 28 чоловіків від 18 до 77 років і двоє хлопчиків — одному 3 місяці, другому 6 років”, — сказав міський голова.

З його слів, до лікарень за минулу добу госпіталізували 7 пацієнтів, інші лікуються вдома під наглядом лікарів. Одужало за минулу добу 7 людей.

Нагадаємо, в Україні на 8:35 6 липня зафіксовано вже понад 49 тисяч випадків коронавірусної хвороби COVID-19, нових випадків — понад пів тисячі.



