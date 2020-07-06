В Киеве уже 5,6 тыс. случаев COVID-19: за сутки обнаружили 59
Киев • УНН
КИЕВ. 6 июля. УНН. За минувшие сутки в Киеве коронавирусную болезнь COVID-19 обнаружили у 59 человек. Всего в городе 5602 подтвержденных случаев заболевания. Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко во время брифинга в понедельник, передает УНН.
"За прошедшие сутки коронавирус подтвердили еще у 59 человек, среди них 4 медиков. Двое больных умерли. Всего коронавирус унес жизни 116 жителей города. На сегодня в столице 5602 подтвержденных случаев заболевания COVID. Среди заболевших 28 женщин в возрасте от 19 до 73 лет и девочка, которой 4 года, и 28 мужчин от 18 до 77 лет и двое мальчиков - одному 3 месяца, второму 6 лет", - сказал городской голова.
По его словам, в больницы за прошедшие сутки госпитализировали 7 пациентов, другие лечатся дома под наблюдением врачей. Выздоровели за минувшие сутки 7 человек.
Напомним, в Украине на 8:35 6 июля зафиксировано уже более 49 000 случаев коронавирусной болезни COVID-19, новых случаев - более полутысячи.