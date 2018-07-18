У Києві вручать непрочитаний "лист із 1941-го"

Лист від батька, техніка-інтенданта 3 рангу Георгія Єлевова, отримає син Борис. 3 липня 1941 р. Георгій відправив звістку дружині Софії.

"Що там відбувається в Києві? Я тепер бачу, що ці звірі здатні на все. Сьогодні я знову був у справах у Кам’янці і знову потрапив під бомбардування. Ти знаєш, дитинко, мені здається, що я повинен жити сто років після того, що було сьогодні! Жах! Кров і шматки м’яса", - написав Єлевов. Після цього родині повідомили, що він "зник безвісти".

Це вже 643-тє послання з музейної колекції "Непрочитані листи 1941-го", яке науковці Меморіалу передадуть віднайденим адресатам.

Нагадаємо, Президент України Петро Порошенко заявив, що Друга світова війна без українських солдат не закінчилася б або тривала б набагато довше.