В Киеве вручат непрочитанное "письмо с 1941 года"

Письмо от отца, техника-интенданта 3 ранга Георгия Елевова, получит сын Борис. 3 июля 1941 Георгий отправил весть жене Софии.

"Что там происходит в Киеве? Я теперь вижу, что эти звери способны на все. Сегодня я снова был по делам в Каменце и снова попал под бомбежку. Ты знаешь, детка, мне кажется, что я должен жить сто лет после того, что было сегодня! Ужас! Кровь и куски мяса", - написал Елевов. После этого семье сообщили, что он "пропал без вести".

Это уже 643-е послание из музейной коллекции "Непрочитанные письма 1941-го", которое ученые Мемориала передадут найденным адресатам.

Напомним, Президент Украины Петр Порошенко заявил, что Вторая мировая война без украинских солдат не закончилась бы или длилась бы гораздо дольше.