У Києві вранці утворилися затори: де "тягнучка"

Деталі

Затори утворилися на проспектах Перемоги, Леся Курбаса, Повітрофлотському, Степана Бандери, Голосіївському.

Окрім того, ускладнено рух вулицями Січових Стрільців, Жилянською, Саксаганського, Павла Скоропадського, Вадима Гетьмана, Борщагівською, Нижній Вал та Басейною.

На лівому березі рух було ускладнено на Броварському проспекті, проспекті Юрія Гагаріна, проспектах Визволителів, Соборності, Романа Шухевича.

Рух на мостах Південному, Патона та Дарницькому — було ускладнено в напрямку правого берега. На Північному мосту спостерігалося незначне ускладнення руху транспорту в напрямку правого берега. На мосту Метро можна було проїхати вільно.

Доповнення

У Київській області сьогодні, 10 листопада, без опадів. Вітер південний, 3-8 м/с. Температура вночі 4-9° морозу, вдень 3-8° тепла; у Києві вночі близько 5° морозу, вдень 3-5° тепла.