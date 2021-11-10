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В Киеве утром образовались пробки: где "тянучка"

Киев • УНН

 • 18095 просмотра

КИЕВ. 10 ноября. УНН. На утро 10 ноября на дорогах Киева заметно осложнение движения транспорта. Об этом свидетельствуют данные онлайн-сервиса Google Maps, сообщает УНН.

В Киеве утром образовались пробки: где "тянучка"

Детали

Пробки образовались на проспектах Победы, Леся Курбаса, Воздухофлотском, Степана Бандеры, Голосеевском.

Кроме того, затруднено движение по улицам Сечевых Стрельцов, Жилянской, Саксаганского, Павла Скоропадского, Вадима Гетьмана, Борщаговской, Нижний Вал и Бассейной.

На левом берегу движение затруднено на Броварском проспекте, проспекте Юрия Гагарина, проспектах Освободителей, Соборности, Романа Шухевича.

Движение на мостах Южном, Патона и Дарницком — было затруднено в направлении правого берега. На Северном мосту наблюдалось незначительное осложнение движения транспорта в направлении правого берега. На мосту Метро можно было проехать свободно.

Дополнение

В Киевской области сегодня, 10 ноября, без осадков. Ветер южный, 3-8 м/с. Температура ночью 4-9° мороза, днем 3-8° тепла; в Киеве ночью около 5° мороза, днем 3-5° тепла.

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